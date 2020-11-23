Прогноз погоды по Беларуси на 24-26 ноября

24 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем +3..+8°С. Атмосферное давление ночью будет расти.

25 ноября погодные условия в нашей стране будут формировать фронтальные разделы, перемещающиеся со Скандинавского полуострова, вслед за которыми начнет распространяться воздушная масса атлантического происхождения. Преобладание облачной погоды. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, ночью по крайнему северо-востоку мокрый снег, слабый гололед. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -1..+5°С, днем +2..+7°С.

26 ноября сохранится влияние воздушной массы, поступающей с Атлантики. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики ожидается туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -2..+5°С, по Брестской области при прояснениях до -5°С, днем +2..+7°С.