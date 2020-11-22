Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 ноября Облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от 0°С до +6°С. В Минске: временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков более 90%). Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром 0.. -1°С, днем 0.. +2°С, вечером +1.. +3°С.

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▪ Опубликовано 22.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35908 | Новости в RSS.

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