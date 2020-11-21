Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 октября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами по востоку на отдельных участках дорог гололедица, утром – слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Максимальная температура воздуха -1..+4°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +1..+2°C, днем +2..+3°C, вечером -1..+1°C.

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▪ Опубликовано 21.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35905 | Новости в RSS.

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