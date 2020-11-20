Прогноз погоды по республике на 21-23 ноября

21 ноября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Приемущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -1..+4°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

22 ноября погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут осадки ( снег, мокрый снег, по западу с дождем), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем 0..+7 °С.

23 ноября погоду продолжат определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Временами дожди, ночью по востоку мокрый снег, слабый гололед. Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -1..+5°С, днем +2..+7°С.