Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются

По состоянию на 20 ноября на реках страны отмечаются незначительные (1-6 см за сутки) колебания уровней воды.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород, г. Кричев и г. Гомель.

Температура воды понизилась и составляет в водоемах 3,8-5,6°С, в реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа 1,3-5,2°С, Вилии, Немана, Березины и Припяти 3,0-7,0°С, Западного Буга 7,2-8,2°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, температура воды понизится.