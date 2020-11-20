Метеоновости
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются
По состоянию на 20 ноября на реках страны отмечаются незначительные (1-6 см за сутки) колебания уровней воды.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород, г. Кричев и г. Гомель.
Температура воды понизилась и составляет в водоемах 3,8-5,6°С, в реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа 1,3-5,2°С, Вилии, Немана, Березины и Припяти 3,0-7,0°С, Западного Буга 7,2-8,2°С.
В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, температура воды понизится.
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▪ Опубликовано 20.11.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35903
▪ Условия републикации «Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются».