Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 октября Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный, западный порывистый, утром на большей части, днем местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +1°С до +7°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный порывистый, утром сильный порывистый. Температура воздуха утром +5.. +6°С, днем +4.. +5°С, вечером +3.. +1°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 20 октября»

▪ Опубликовано 20.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35899 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 20 октября».