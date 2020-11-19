Прогноз погоды по Беларуси на 20-22 ноября

20 ноября погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы, в дневные часы по западной половине страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью и утром на большей части территории, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +1..+7°С.

21 ноября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидаетсяоблачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -1..+5°С.

22 ноября с Западной Европы на территорию Беларуси переместятся фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода.На большей части территории республики пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем 0..+7°С.