Прогноз погоды по Беларуси на день 19 октября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по северо-западу небольшие дожди. По юго-востоку в утренние часы туман. Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +5.. +10°С, по востоку республики +2.. +4°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха в течение дня +5.. +7°С.