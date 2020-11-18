Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 ноября Облачная погода. На большей части территории пройдут осадки (дожди, по востоку с мокрым снегом). Местами туман, по восточной половине – гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем -1.. +6°С, по западу +7 ..+10 °С. В Минске: облачно. Временами дождь, утром с мокрым снегом (вероятность осадков 80-90%). Местами по городу слабый туман, утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром 0..-1°С, днем +2..+4°С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 18.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35889 | Новости в RSS.

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