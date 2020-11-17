Прогноз погоды по республике на 18-20 ноября

18 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты. Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем -1..+6°С; по западу страны ночью она составит +2..+7°С, днем +7..+10°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

19 ноября республика окажется в теплой воздушной массе атлантического происхождения. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, днем в северо-западных районах страны прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром по востоку слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, утром и днем сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..+7°С, днем +3..+10°С; по юго-востоку ночью -1..-2°С, днем +1..+2°С.

20 ноября погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с севера территории Польши. Облачно с прояснениями. На большей части республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+7°С, ночью по юго-востоку -1..-2°С.