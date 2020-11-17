Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 ноября Преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит -2..+4°C, по юго-западу +5..+10°C. В Минске ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80-90%). Местами по городу гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный от умеренного до порывистого. Температура воздуха в течение дня 0..-2°C.

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▪ Опубликовано 17.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35883 | Новости в RSS.

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