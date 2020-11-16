Прогноз погоды по Беларуси на 17-19 ноября

17 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Преобладание облачной погоды. Ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью от -5°С по востоку до +7°С по западу страны, днем -2..+4°С, по юго-западу республики она составит +5..+10°С. Атмосферное давление будет расти.

18 ноября погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, по восточной половине с мокрым снегом). Местами ожидается туман, по восточной половине гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью от -5°С по востоку до +7°С по западу страны, днем от -1°С по юго-востоку до +10°С по северо-западу.

19 ноября республика окажется в воздушной массе атлантического происхождения, ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине страны сохранится влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами, в основном по северо-восточной половине, пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабый туман, по востоку ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..+7°С, днем +3..+10°С; по юго-востоку ночью -1..-3°С, днем 0..+2°С.