В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся

В истекший период (11-15 ноября) на реках страны наблюдались колебания уровней воды. На Березине у г. Светлогорск улучшились условия для работы речного транспорта.

По состоянию на 16 ноября на реках сохраняются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Славгород, г. Кричев и г. Гомель.

Температура воды понизилась и составляет в реках 2,6-8,6°С, в водоемах 3,4-8,8°С.

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, температура воды будет понижаться.