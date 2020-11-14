Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Наблюдающиеся местами по республике туманы, в период с 17 до 23 часов 14 ноября (суббота) распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в ночные и утренние часы 15 ноября (воскресенье). Видимость в туманах 100-500 м. Сегодня 14 ноября (суббота), в период с 17 до 20 часов в Минске ожидается туман при видимости 100-500 м, который сохранится в ночные и утренние часы 15 ноября (воскресенье).

Оранжевый уровень опасности.