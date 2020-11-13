Прогноз погоды по Беларуси на 14-16 ноября

14 ноября погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман. Ночью и утром по северо-восточной половине местами налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер южный слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью по стране в пределах от -2°С до +3°С, по юго-западу +4..+5°С; максимальная днем 0..+5°, по юго-западу +6..+8°. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно меняться не будет.

15 ноября погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления.Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью по востоку с мокрым снегом). В отдельных районах туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0..+7°С, ночью по востоку при прояснениях до -2°С; днем в западных районах +8..+10°С.

16 ноября скажется влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно в западных и центральных районах страны, возможны небольшие кратковременные дожди. Местами туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0..+7°С, ночью по востоку при прояснениях до -2°С; днем в западных районах +8..+10°С.