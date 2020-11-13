Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 13 ноября
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу небольшие осадки, в основном дождь. В отдельных районах республики слабый туман. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха максимальная днем +1..+6°C.
В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха утром +1..+3°C, днем +2..+4°C, вечером +1..+3°C.
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▪ Опубликовано 13.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35865 | Новости в RSS.
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