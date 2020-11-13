Прогноз погоды по Беларуси на день 13 ноября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу небольшие осадки, в основном дождь. В отдельных районах республики слабый туман. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха максимальная днем +1..+6°C.

В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха утром +1..+3°C, днем +2..+4°C, вечером +1..+3°C.