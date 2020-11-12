Прогноз погоды по республике на 13-15 ноября

13 ноября погодные условия на большей части территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в западных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу страны пройдут небольшие осадки, в основном дождь. В отдельных районах республики может сгущаться слабый туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -4°С по востоку до +4°С по западу страны, максимальная днем составит +1..+6°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

14 ноября погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки, в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах будут отмечаться слабые туманы, ночью и утром – слабые гололеды. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С; в юго-западных районах страны будет немного теплее: ночью + 4..+5°С, днем +7..+9°С.

15 ноября ночью в центральных и восточных районах страны еще сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта, днем на большей части республики погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. Кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом) пройдут ночью местами, а днем по юго-востоку страны. Ожидается слабый туман, ночью и утром – слабый гололед. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..+5°С, по востоку воздух будет охлаждаться до -3°С; максимальная днем в основном 0..+6°С, в юго-западных районах +7..+9°С.