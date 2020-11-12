Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 ноября Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +1.. +7°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха утром +3..+4°С, днем +3..+4°С, вечером +3..+4°С.

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▪ Опубликовано 12.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35861 | Новости в RSS.

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