Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +2.. +8°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Утром местами по городу слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром +4..+5°С, днем +5..+6°С, вечером +3..+4°С.

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▪ Опубликовано 11.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35858 | Новости в RSS.

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