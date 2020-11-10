В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся

По состоянию на 10 ноября на реках страны наблюдаются незначительные (1-6 см за сутки) колебания уровней воды.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица, г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород.

Температура воды в реках находится в пределах от 3,0°С до 9,6°С, в водоемах от 7,0°С до 11°С.

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, на Соже у г. Кричев и г. Гомель уровни воды приблизятся к отметкам лимитирующим судоходство.