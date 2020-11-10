Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха днем составит +3..+8°C. В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром -2..+1°C, днем +5..+7°C, вечером +3..+5°C.

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▪ Опубликовано 10.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35853 | Новости в RSS.

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