Прогноз погоды по республике на 10-12 ноября

10 ноября погодные условия будет определять антициклон с центром над территорией нашей страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +3..+8°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

11-12 ноября в Беларуси сохранится влияние скандинавского антициклона, постепенно смещающегося с территории нашей республики на юго-восточные районы Украины.

11 ноября будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах прогнозируется туман, ночью и утром – слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+3°С, при прояснениях она понизится до -5°С; максимальная температура воздуха днем будет колебаться от +1°С до +8°С.

12 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. В отдельных районах сгустится туман, ночью и утром может отмечаться слабый гололед. Ветер будет юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью ожидается -3..+3°С, при прояснениях до -5°С, максимальная днем +1..+7°С.