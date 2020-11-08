Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 ноября. Облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +6.. +12°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Местами по городу слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +7..+9°С, вечером +6..+8°С.

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▪ Опубликовано 08.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35846 | Новости в RSS.

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