Архив новостной ленты. Всего архиве: 14912 метеоновости

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Новостей за НОЯБРЬ 2020 года: 20

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 ноября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +7°С до +12°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +6..+7°С, днем +8..+10°С, вечером +8..+6°С.

▪ Размещено 06.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35842

Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 ноября

6 ноября ночью и утром погодные условия в Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел. Днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на значительной части территории пройдут небольшие дожди. Днем - без существенных осадков. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +7..+12°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем - слабо расти.

7 ноября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +8..+13°С.

8 ноября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северо-востоку страны кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +7..+12°С.

▪ Размещено 05.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35841

На большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды

По состоянию на 5 ноября на реках наблюдается в основном спад уровней воды и ровный их ход. Небольшой (1-7 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Немане у г. Столбцы, Вилии у д. Михалишки, Березине у г. Борисов, Соже у г. Гомель, Припяти у г. Пинск и г. Мозырь, некоторых их притоках и отдельных притоках Западной Двины и Западного Буга.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород.

Температура воды в реках и водоемах составляет 4,8-10°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.

▪ Размещено 05.11.2020 | гидрологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35840

Максимальная температура воздуха вчера днем составила +7..+13°С

В минувшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +5..+11°С, что на 2-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +7..+13°С, минимальная – прошедшей ночью была +3..+7°С.

На большей части территории страны прошли дожди различной интенсивности, местами сгущались туманы.

▪ Размещено 05.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35839

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 ноября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в утренние часы по юго-востоку, а днем местами по северу небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха +5 ..+10°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Температура воздуха утром +5..+7°С, днем +7..+9°С, вечером +5..+7°С.



▪ Размещено 05.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35838

Внимание!

В ночные и утренние часы 5 ноября (четверг) в отдельных районах республики ожидается туман.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 04.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35837

Прогноз погоды по республике на 5-7 ноября

5 ноября ночью и утром погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт. Днем в основном скажется влияние области повышенного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики пройдут дожди. Днем преимущественно без осадков, лишь местами по северу ожидаются небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +5..+10°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

6 ноября ночью и утром скажется влияние малоактивной фронтальной системы, смещающейся с Балтийского моря. Днем республика окажется в области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах по югу республики ожидается туман. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8°С, днем +7..+12°С.

7 ноября погоду в республике продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +8..+13°С.

▪ Размещено 04.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35836

В минувшие сутки температура воздуха была на 1-7°С выше климатической нормы

В минувшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +5..+11°С, что на 1-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +7..+14°С, минимальная – прошедшей ночью колебалась от +1°С по юго-востоку до +11°С по юго-западу республики (МС Василевичи -1°С).

На большей части территории страны прошли дожди различной интенсивности, местами сгущались туманы.

▪ Размещено 04.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35835

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 ноября

Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха максимальная днем +6..+12°C.

В Минске преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха утром +6..+8°C, днем +7..+9°C, вечером +6..+8°C.



▪ Размещено 04.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35834

Прогноз погоды на 4-6 ноября

4 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди. Местами сгустится туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, при прояснениях +2..+4°С, максимальная днем +6..+12°С.

5 ноября ночью и утром республика еще останется в зоне атмосферного фронта, смещающегося в юго-восточном направлении. Днем погоду будет определять теплая, неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +5..+11°С.

6 ноября республика останется в неустойчивой, теплой воздушной массе балтийского происхождения. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах сгустится туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +7..+12°С.

▪ Размещено 03.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35833

Внимание!

4 ноября (среда) местами по республике ожидается туман

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 03.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35832

Агрометеорологические условия будут благоприятны для завершения уборочных работ

По результатам инструментального определения влажности почвы, запасы продуктивной влаги на основных массивах озимых зерновых культур хорошие. В отдельных районах в пахотном горизонте сохраняются повышенные. Только в западной части республики на легких почвах запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см удовлетворительные.

Необычно теплая погода и на большей территории республики хорошая влагообеспеченность способствуют развитию озимых культур.

Ожидаемая в первой декаде ноября теплая погода продлит период вегетации озимых культур. Большую часть декады агрометеорологические условия будут вполне благоприятны для завершения уборочных работ, проведения зяблевой обработки почвы.

▪ Размещено 03.11.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35831

Ночью по западу республики прошли небольшие дожди

В минувшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +2..+8°С, что на 1-4°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +5..+11°С, минимальная – прошедшей ночью колебалась от +1 до +9°С, местами по юго-востоку воздух охлаждался до 0..-1°С.

Днем в отдельных районах, ночью по западу республики прошли небольшие дожди. Местами по стране сгущались туманы.

▪ Размещено 03.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35830

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 ноября

Облачно с прояснениями. В западных и центральных районах кратковременные дожди. Местами туман. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +7..+13°C, по западу +14..+16°C. В Минске сегодня преобладание облачной погоды. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +5..+7°C, днем +7..+9°C, вечером +6..+8°C.

▪ Размещено 03.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35829

Прогноз погоды по республике на 3-5 ноября

3 ноября погодные условия в Беларуси в основном будет определять теряющий активность фронтальный раздел. Облачно с прояснениями. Ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами по республике будет сгущаться туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+7°С, при прояснениях местами 0..-2°С, днем +7..+13°С; по западу ночью она составит +8..+10°С, днем +14..+16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

4 ноября погоду в стране обусловит фронтальный раздел, смещающийся с территории Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики ожидается туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +3..+10°С, днем +6..+12°С.

5 ноября в ночные и утренние часы республика останется в зоне атмосферного фронта. Днем погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь в юго-восточных районах страны еще скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +5..+11°С.

▪ Размещено 02.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35828

В минувшие сутки сохранялась теплая погода

В минувшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +5..+9°С, что в основном на 1-5°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +7..+11°С, минимальная – прошедшей ночью была +1..+7°С, местами по северу Витебской области воздух охлаждался до -1..-2°С.

В отдельных районах по юго-востоку республики прошли небольшие дожди. Местами по стране сгущались туманы.

▪ Размещено 02.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35827

Внимание!

3 ноября (вторник) в отдельных районах республики ожидается туман.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 02.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35826

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 ноября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по западу республики местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +6..+12°C.

Сегодня в Минске: без осадков. Температура воздуха утром +5..+6°C, днем +7..+9°C, вечером +5..+7°C.

▪ Размещено 02.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35825

Внимание!

2 ноября (понедельник) в отдельных районах республики ожидается туман.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 01.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35824

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 ноября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-востоку страны кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +6 ..+11°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Утром местами по городу слабый туман. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +6..+7°С, днем +8..+9°С, вечером +6..+7°С.



▪ Размещено 01.11.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35823