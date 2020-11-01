Архив новостной ленты. Всего архиве: 14912 метеоновости

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Новостей за НОЯБРЬ 2020 года: 20
Прогноз погоды по Беларуси на день 6 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +7°С до +12°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +6..+7°С, днем +8..+10°С, вечером +8..+6°С.
Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 ноября
6 ноября ночью и утром погодные условия в Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел. Днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на значительной части территории пройдут небольшие дожди. Днем - без существенных осадков. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +7..+12°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем - слабо расти.
7 ноября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +8..+13°С.
8 ноября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северо-востоку страны кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +7..+12°С.
На большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды
По состоянию на 5 ноября на реках наблюдается в основном спад
уровней воды и ровный их ход. Небольшой (1-7 см за сутки) рост
уровней воды отмечается на Немане у г. Столбцы, Вилии у
д. Михалишки, Березине у г. Борисов, Соже у г. Гомель, Припяти у
г. Пинск и г. Мозырь, некоторых их притоках и отдельных притоках
Западной Двины и Западного Буга.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород.
Температура воды в реках и водоемах составляет 4,8-10°С.
В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.
Максимальная температура воздуха вчера днем составила +7..+13°С
В минувшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +5..+11°С, что на 2-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +7..+13°С, минимальная – прошедшей ночью была +3..+7°С.
На большей части территории страны прошли дожди различной интенсивности, местами сгущались туманы.
Прогноз погоды по Беларуси на день 5 ноября
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в утренние часы по юго-востоку, а днем местами по северу небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха +5 ..+10°С.
В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Температура воздуха утром +5..+7°С, днем +7..+9°С, вечером +5..+7°С.
Внимание!
В ночные и утренние часы 5 ноября (четверг) в отдельных районах республики ожидается туман.
Прогноз погоды по республике на 5-7 ноября
5 ноября ночью и утром погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт. Днем в основном скажется влияние области повышенного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики пройдут дожди. Днем преимущественно без осадков, лишь местами по северу ожидаются небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +5..+10°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
6 ноября ночью и утром скажется влияние малоактивной фронтальной системы, смещающейся с Балтийского моря. Днем республика окажется в области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах по югу республики ожидается туман. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8°С, днем +7..+12°С.
7 ноября погоду в республике продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +8..+13°С.
В минувшие сутки температура воздуха была на 1-7°С выше климатической нормы
В минувшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +5..+11°С, что на 1-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +7..+14°С, минимальная – прошедшей ночью колебалась от +1°С по юго-востоку до +11°С по юго-западу республики (МС Василевичи -1°С).
На большей части территории страны прошли дожди различной интенсивности, местами сгущались туманы.
Прогноз погоды по Беларуси на день 4 ноября
Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха максимальная днем +6..+12°C.
В Минске преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха утром +6..+8°C, днем +7..+9°C, вечером +6..+8°C.
Прогноз погоды на 4-6 ноября
4 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди. Местами сгустится туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, при прояснениях +2..+4°С, максимальная днем +6..+12°С.
5 ноября ночью и утром республика еще останется в зоне атмосферного фронта, смещающегося в юго-восточном направлении. Днем погоду будет определять теплая, неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +5..+11°С.
6 ноября республика останется в неустойчивой, теплой воздушной массе балтийского происхождения. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах сгустится туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +7..+12°С.
Внимание!
4 ноября (среда) местами по республике ожидается туман
Агрометеорологические условия будут благоприятны для завершения уборочных работ
По результатам инструментального определения влажности почвы, запасы продуктивной влаги на основных массивах озимых зерновых культур хорошие. В отдельных районах в пахотном горизонте сохраняются повышенные. Только в западной части республики на легких почвах запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см удовлетворительные.
Необычно теплая погода и на большей территории республики хорошая влагообеспеченность способствуют развитию озимых культур.
Ожидаемая в первой декаде ноября теплая погода продлит период вегетации озимых культур. Большую часть декады агрометеорологические условия будут вполне благоприятны для завершения уборочных работ, проведения зяблевой обработки почвы.
Ночью по западу республики прошли небольшие дожди
В минувшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +2..+8°С, что на 1-4°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +5..+11°С, минимальная – прошедшей ночью колебалась от +1 до +9°С, местами по юго-востоку воздух охлаждался до 0..-1°С.
Днем в отдельных районах, ночью по западу республики прошли небольшие дожди. Местами по стране сгущались туманы.
Прогноз погоды по Беларуси на день 3 ноября
Облачно с прояснениями. В западных и центральных районах кратковременные дожди. Местами туман. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +7..+13°C, по западу +14..+16°C. В Минске сегодня преобладание облачной погоды. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +5..+7°C, днем +7..+9°C, вечером +6..+8°C.
Прогноз погоды по республике на 3-5 ноября
3 ноября погодные условия в Беларуси в основном будет определять теряющий активность фронтальный раздел. Облачно с прояснениями. Ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами по республике будет сгущаться туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+7°С, при прояснениях местами 0..-2°С, днем +7..+13°С; по западу ночью она составит +8..+10°С, днем +14..+16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.
4 ноября погоду в стране обусловит фронтальный раздел, смещающийся с территории Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики ожидается туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +3..+10°С, днем +6..+12°С.
5 ноября в ночные и утренние часы республика останется в зоне атмосферного фронта. Днем погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь в юго-восточных районах страны еще скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +5..+11°С.
В минувшие сутки сохранялась теплая погода
В минувшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +5..+9°С, что в основном на 1-5°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +7..+11°С, минимальная – прошедшей ночью была +1..+7°С, местами по северу Витебской области воздух охлаждался до -1..-2°С.
В отдельных районах по юго-востоку республики прошли небольшие дожди. Местами по стране сгущались туманы.
Внимание!
3 ноября (вторник) в отдельных районах республики ожидается туман.
Прогноз погоды по Беларуси на день 2 ноября
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по западу республики местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +6..+12°C.
Сегодня в Минске: без осадков. Температура воздуха утром +5..+6°C, днем +7..+9°C, вечером +5..+7°C.
Внимание!
2 ноября (понедельник) в отдельных районах республики ожидается туман.
Прогноз погоды по Беларуси на день 1 ноября
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-востоку страны кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +6 ..+11°С.
В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Утром местами по городу слабый туман. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +6..+7°С, днем +8..+9°С, вечером +6..+7°С.
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