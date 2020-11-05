Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 ноября

6 ноября ночью и утром погодные условия в Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел. Днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на значительной части территории пройдут небольшие дожди. Днем - без существенных осадков. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +7..+12°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем - слабо расти.

7 ноября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +8..+13°С.

8 ноября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северо-востоку страны кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +7..+12°С.