На большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды

По состоянию на 5 ноября на реках наблюдается в основном спад уровней воды и ровный их ход. Небольшой (1-7 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Немане у г. Столбцы, Вилии у д. Михалишки, Березине у г. Борисов, Соже у г. Гомель, Припяти у г. Пинск и г. Мозырь, некоторых их притоках и отдельных притоках Западной Двины и Западного Буга.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород.

Температура воды в реках и водоемах составляет 4,8-10°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.