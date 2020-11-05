Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в утренние часы по юго-востоку, а днем местами по северу небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха +5 ..+10°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Температура воздуха утром +5..+7°С, днем +7..+9°С, вечером +5..+7°С.

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▪ Опубликовано 05.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35838 | Новости в RSS.

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