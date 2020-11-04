Прогноз погоды по республике на 5-7 ноября

5 ноября ночью и утром погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт. Днем в основном скажется влияние области повышенного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики пройдут дожди. Днем преимущественно без осадков, лишь местами по северу ожидаются небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +5..+10°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

6 ноября ночью и утром скажется влияние малоактивной фронтальной системы, смещающейся с Балтийского моря. Днем республика окажется в области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах по югу республики ожидается туман. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8°С, днем +7..+12°С.

7 ноября погоду в республике продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +8..+13°С.