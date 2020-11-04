Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 ноября Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха максимальная днем +6..+12°C. В Минске преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха утром +6..+8°C, днем +7..+9°C, вечером +6..+8°C.

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▪ Опубликовано 04.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35834 | Новости в RSS.

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