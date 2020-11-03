Метеоновости
Прогноз погоды на 4-6 ноября
4 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди. Местами сгустится туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, при прояснениях +2..+4°С, максимальная днем +6..+12°С.
5 ноября ночью и утром республика еще останется в зоне атмосферного фронта, смещающегося в юго-восточном направлении. Днем погоду будет определять теплая, неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +5..+11°С.
6 ноября республика останется в неустойчивой, теплой воздушной массе балтийского происхождения. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах сгустится туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +7..+12°С.
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▪ Опубликовано 03.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35833 | Новости в RSS.
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