Прогноз погоды по республике на 3-5 ноября

3 ноября погодные условия в Беларуси в основном будет определять теряющий активность фронтальный раздел. Облачно с прояснениями. Ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами по республике будет сгущаться туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+7°С, при прояснениях местами 0..-2°С, днем +7..+13°С; по западу ночью она составит +8..+10°С, днем +14..+16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

4 ноября погоду в стране обусловит фронтальный раздел, смещающийся с территории Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики ожидается туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +3..+10°С, днем +6..+12°С.

5 ноября в ночные и утренние часы республика останется в зоне атмосферного фронта. Днем погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь в юго-восточных районах страны еще скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +5..+11°С.