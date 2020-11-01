Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-востоку страны кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +6 ..+11°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Утром местами по городу слабый туман. Температура воздуха утром +6..+7°С, днем +8..+9°С, вечером +6..+7°С.

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▪ Опубликовано 01.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35823 | Новости в RSS.

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