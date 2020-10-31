Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 31 октября Преобладание облачной погоды. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +6.. +11°С. В Минске: возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Местами по городу слабый туман. Температура воздуха утром +5..+7°С, днем +8..+10°С, вечером +5..+7°С.

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▪ Опубликовано 31.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35821 | Новости в RSS.

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