Прогноз погоды по Беларуси на 31 октября - 2 ноября

31 октября территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +6..+11°С. Атмосферное давление будет расти.

1 ноября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны сохранится влияние неустойчивой влажной воздушной массы. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +6..+12°С.

2 ноября погоду в республике продолжит формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, при прояснениях 0, -2°С, максимальная днем +6 +12°С.