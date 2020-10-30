Температура воды в реках и водоёмах существенно не изменится

В истекший период (27-29 октября) на отдельных участках рек наблюдался незначительный рост уровней воды, в результате чего на Березине у г. Светлогорск уровень воды достиг отметки лимитирующей судоходство, а на Соже у г. Гомель и Днепре у г. Речица превысил её.

По состоянию на 30 октября на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилёв и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск.

Температура воды в реках и водоемах составляет 5,4-11°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению, в результате чего на Днепре у г. Лоев уровень воды достигнет отметки лимитирующей судоходство. Температура воды в реках и водоёмах существенно не изменится.