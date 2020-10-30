Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 октября Преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди. В отдельных районах сохранится туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Максимальная температура воздуха +7.. +13°C. В Минске: временами небольшой дождь (вероятность осадков 80-90%). Утром местами по городу туман, днем – слабый туман. Температура воздуха утром и днем +8.. +10°C, вечером +6..+8°C.

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▪ Опубликовано 30.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35815 | Новости в RSS.

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