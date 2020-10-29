Прогноз погоды по Беларуси на 30 октября - 1 ноября

30 октября погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер южный с переходом на западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит +4..+10°С, максимальная днем будет находиться в пределах +7..+13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

31 октября ночью сохранится влияние фронтальных разделов, днем скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +6..+11°С.

1 ноября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны сохранится влияние неустойчивой влажной воздушной массы. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по Гомельской области кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +6..+12°С.