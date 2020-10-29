Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 октября Облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +10..+15°C. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Местами по городу возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). В утренние часы слабый туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +10..+11°C, днем +11..+13°C, вечером +9..+11°C.

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▪ Опубликовано 29.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35810 | Новости в RSS.

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