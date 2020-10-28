Прогноз погоды по Беларуси на 29 - 31 октября

29 октября погодные условия в Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и малоактивные фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +10..+15°С. Атмосферное давление будет падать.

30 октября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты. Преимущественно облачно. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Местами будет сгущаться туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +7..+12°С.

31 октября скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +6..+11°С.