Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 октября Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в юго-западных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +11°С до +16°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром +10..+11°С, днем +12..+14°С, вечером +11..+9°С.

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▪ Опубликовано 28.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35805 | Новости в RSS.

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