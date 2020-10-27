Прогноз погоды по Беларуси на 28 - 30 октября

28 октября погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона и теплая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +11..+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

29 октября скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +10..+16°С.

30 октября погодные условия в республике будут определять атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится туман. Ветер будет неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит +2..+8°С, максимальная днем +7..+13°С.