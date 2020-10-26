Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 октября

27 октября погодные условия будут определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем +11..+17°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

28 октября сохранится влияние периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается, лишь в отдельных районах по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, днем +10..+17°С.

29 октября скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +4.. +9°С, днем +10..+16°С.