В ближайшие дни сохранится небольшой рост уровней воды

В истекший период (21-25 октября) на реках наблюдались колебания уровней воды с тенденцией к их повышению, в результате чего на Днепре у г. Жлобин и Соже у г. Славгород улучшились условия для работы речного транспорта.

По состоянию на 26 октября небольшой (1-11 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Днепре, Припяти, большем протяжении Западной Двины и Сожа, на реках бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга и Березины наблюдаются колебания уровней воды.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилёв, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Гомель.

Температура воды в реках и водоемах составляет 5,6-11°С.

В ближайшие дни на отдельных участках рек сохранится небольшой рост уровней воды, в результате чего на Березине у г. Светлогорск и Соже у г. Гомель уровни воды достигнут отметок лимитирующих судоходство.