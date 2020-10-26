Метеоновости
В ближайшие дни сохранится небольшой рост уровней воды
В истекший период (21-25 октября) на реках наблюдались колебания уровней воды с тенденцией к их повышению, в результате чего на Днепре у г. Жлобин и Соже у г. Славгород улучшились условия для работы речного транспорта.
По состоянию на 26 октября небольшой (1-11 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Днепре, Припяти, большем протяжении Западной Двины и Сожа, на реках бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга и Березины наблюдаются колебания уровней воды.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилёв, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Гомель.
Температура воды в реках и водоемах составляет 5,6-11°С.
В ближайшие дни на отдельных участках рек сохранится небольшой рост уровней воды, в результате чего на Березине у г. Светлогорск и Соже у г. Гомель уровни воды достигнут отметок лимитирующих судоходство.
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▪ Опубликовано 26.10.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35799
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