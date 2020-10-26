Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 октября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем +9.. +15°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Утром слабый туман. Ветер юго- восточный умеренный. Температура воздуха утром +7..+9°С, днем +11..+13°С, вечером +9..+11°С.

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▪ Опубликовано 26.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35797 | Новости в RSS.

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