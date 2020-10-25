Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 октября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер западный, юго-западный слабый. Максимальная температура воздуха +9.. +15°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +9.. +11°C, днем +11.. +13°C, вечером +8.. +10°C.

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▪ Опубликовано 25.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35795 | Новости в RSS.

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