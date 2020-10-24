Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 октября Облачно с прояснениями. На большей части территории республики дожди. Утром местами туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +9..+15°C В Минске облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков 80-90 %). Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха утром +8..+10°C, днем +10..+12°C, вечером +7..+9°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 24 октября»

▪ Опубликовано 24.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35792 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 24 октября».