Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 октября Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем +13.. +18°С. В Минске: Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40 %). Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +11..+13°С, днем +13..+15 °С, вечером +11..+13°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 23 октября»

▪ Опубликовано 23.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35788 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 23 октября».