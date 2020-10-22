Прогноз погоды по Беларуси на 23 - 25 октября

23 октября погодные условия в Беларуси будут определять теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы, днем по северной половине скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, ночью по северу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +13..+18°С. Атмосферное давление будет падать.

24 октября погоду в стране обусловит фронтальная система, смещающаяся с Западной Европы. Облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории республики прогнозируются дожди. В отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +5..+11°С, днем +8..+15°С.

25 октября в ночные часы республика еще останется под влиянием фронтальной системы, перемещающейся в восточном направлении, днем на территории Беларуси распространится область повышенного атмосферного давления с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем без существенных осадков. В отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +8..+15°С.