Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 октября Облачно с прояснениями. По северо-востоку республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +11°С до +17°С, по юго-западу до +18.. +19°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +8..+10°С, днем +14..+16 °С, вечером +13..+11°С.

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▪ Опубликовано 22.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35784 | Новости в RSS.

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