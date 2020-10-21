Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 октября

22 октября погоду в Беларуси будут определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса, поступающие с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем по северо-востоку республики пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +11..+17°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +18..+19°С. Атмосферное давление будет падать.

23 октября ночью погоду в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, днем по северу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6..+12°С, днем +10..+17°С.

24 октября республика окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+11°С, днем +7..+14°С.